Chi è Robinio Vaz, l’attaccante vicino alla Roma

12/01/2026 | 13:00:31

La Roma è vicinissima a Robinio Vaz. L’attaccante, 18 anni e alto 185 cm, si è messo in mostra con la maglia del Marsiglia abbinando forza fisica a tecnica. Nato il 17 febbraio 2007 in Francia. La sua scalata nel calcio ha preso il via da Montois e Sochaux, prima che il Marsiglia nel 2024 ne acquisisca il cartellino per soli 200 mila euro. In un primo momento Vaz viene impiegato nella squadra B dell’OM, ma il suo debutto in prima squadra avviene il 19 gennaio 2025. Da quel momento in poi trova sempre più minutaggio: ad oggi Vaz ha totalizzato 22 presenze in tutte le competizioni, dove ha segnato 4 gol e servito 2 assist. Anche in Nazionale il classe 2007 ha già esordito con la maglia Francia U20.

f0to x vaz