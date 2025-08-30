Chi è Jeremy Sarmiento, il talento del Brighton vicino alla Cremonese

30/08/2025 | 10:30:08

Jeremy Sarmiento è sempre più vicino all Cremonese, altro rinforzo in arrivo per Davide Nicola. L’ecuadoriano ha giocato in prestito al Burnley nell’ultima stagione trovando 37 presenze e 4 gol, potrebbe arrivare in Italia già nella serata di sabato 30 agosto. Può essere impiegato sia come ala che come centrocampista offensivo, ideale per il 3-5-2 sfoggiato da Nicola nelle prime due giornate di campionato che hanno portato in dote 6 punti ai lombardi. Classe 2002, Sarmiento è cresciuto nelle giovanili del Charlton, prima di passare al Benfica e poi al Brighton, dove è arrivato in prima squadra mettendo in mostra le qualità. Poi le esperienze con West Bromwich ed Ipswich Town, prima dell’annata scorsa vissuta al Burnley.

FOTO: Sito Ipswich