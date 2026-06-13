Chi è Jaissle, il nome in ascesa per la panchina del Milan

13/06/2026 | 15:20:12

Un altro nome da tenere d’occhio per la panchina del Milan è quello di Matthias Jaisse, altro candidato per i rossoneri, attuale allenatore dell’Al-Alhi. 38 anni In campionato non è andato benissimo, ottenendo due terzi posti e un quinto, ma è riuscito a vincere per ben due volte la Champions asiatica. Prima di trasferirsi in Arabia Saudita Jaissle aveva vinto due volte di fila il campionato con il Salisburgo. In una recente intervista concessa ai microfoni Mediaset, Jaissle si è presentato così: “A chi mi ispiro? Direi Pep Guardiola. Ne osservo tanti con ammirazione, non per copiarli, ma per prendere spunto sui dettagli. Penso a Kompany e Luis Enrique. Seguo anche la Serie A, mi incuriosisce ciò che fa il Como: lo abbiamo sfidato nella preseason ed è stato davvero interessante”. L’ultima stagione sulla panchina dell’Al-Alhi si è conclusa al terzo posto, frutto di 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, dietro le super potenze Al Nassr e Al Hilal. Su Jaissle pende una clausola da sei milioni di euro per venire liberato dal club saudita, ma il tecnico sarebbe disposto anche a fare delle rinunce dal punto di vista economico pur di sposare la causa rossonera, visto che in Arabia guadagna circa 11 milioni a stagione, cifra non certo sostenibile dal Milan.

Foto: Instagram Al Ahli