Chi è Bamba Dieng, il nuovo attaccante della Lazio. Arriva in serata dopo le 23

L’attaccante senegalese classe 2000 Bamba Dieng, accostato nelle ultime ore alla Lazio, arriverà questa sera, dopo le 23, a Roma per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i biancocelesti. Dieng, attualmente svincolato, ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del Sonacos e successivamente in quelle del Diambars. Durante i primi anni della sua carriera ha dimostrato di essere molto versatile, potendo spostarsi dal suo ruolo naturale di centravanti per giocare anche come ala sinistra. Nel 2020 è passato a titolo definitivo al Marsiglia, dove ha realizzato 11 gol e fornito 5 assist in 54 presenze. Nel novembre del 2021 ha inoltre esordito con la Nazionale maggiore del Senegal, con la quale nel 2022 ha vinto la Coppa d’Africa. Nel 2023 è passato al Lorient, vivendo anche una parentesi in prestito all’Angers nella stagione 2024/25. Nell’ultima stagione, prima di essere svincolato, ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppa, segnando 15 gol e fornendo un solo assist.

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