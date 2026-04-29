Cherubini: “I giocatori in prestito sono un fenomeno italiano. Quando i calciatori escono dalla Primavera l’imbuto si stringe”

29/04/2026 | 16:25:15

L’ad del Parma Federico Cherubini ha parlato del capitolo giovani in Italia durante un evento: “Volendo fare una fotografia oggettiva, guardiamo cosa abbiamo prodotto: in questo momento 190 calciatori che giocano nei top 5 campionati europei. 170 giocano in Italia, 20 negli altri 4 campionati. La Spagna ne ha 400, la Francia circa 300 e anche l’Inghilterra ne ha di più. I giocatori in prestito sono un fenomeno quasi completamente italiano. Quando si esce dalla Primavera il salto è troppo ampio, e circa il 2% trova una collocazione stabile in Serie A una volta uscito, l’imbuto si stringe troppo. Uno studio che abbiamo fatto mostra che la panchina profonda costa circa 10 milioni l’anno ai top club di Serie A, potremmo sostituirli con i giocatori delle seconde squadre. Abbiamo solo 4 seconde squadre, non dico che siamo un sistema ma andiamo in quella direzione. All’inizio nessuno voleva la seconda squadra della Juve in Serie C ed è un dibattito ancora attuale: non dobbiamo focalizzarci solo sulla Serie C, negli altri paesi europei il 60% delle seconde squadre giocano nel quarto livello. Dovremmo fare sistema e mettere insieme A, B, C e D. Se mi dessero la possibilità di iscrivere la seconda squadra del Parma la iscriverei in D, voglio sviluppare i giocatori che crescono da noi”.

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