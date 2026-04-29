Chelsea, squalifica di 4 anni per Mudryk. Pesante sanzione per l’ex numero 10

29/04/2026 | 22:42:35

Pesante squalifica per Mykhailo Mudryk, ex numero 10 del Chelsea. La FA ha inflitto all’attaccante del Chelsea una squalifica di quattro anni per violazione delle norme antidoping. Il giocatore ucraino non scende in campo dal dicembre 2024, quando era stato sospeso in via provvisoria dopo la positività. Da allora, il club ha riorganizzato anche le gerarchie interne, arrivando ad assegnare la maglia numero 10 a Cole Palmer nel giugno 2025. Nonostante la sanzione, la vicenda non è ancora chiusa. Mudryk ha infatti presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel febbraio 2026, avviando un procedimento che è tuttora in corso.

Foto: Instagram Mudryk