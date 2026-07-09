Chelsea, si presenta Xabi Alonso: “L’obiettivo è essere i migliori di tutti”

09/07/2026 | 18:55:12

Xabi Alonso riparte dal Chelsea dopo la delusione al Real Madrid. Lo spagnolo si è presentato come allenatore dei Blues, non negando le ambizioni dei londinesi.

Le sue parole: “Il messaggio è che vogliamo condividere la convinzione che arriveranno cose belle se restiamo uniti e creiamo questa forza, questo potere che il club ha. Deve venire da noi per portare questa energia, ma insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Obiettivi? Essere i migliori. Sappiamo che il successo è una conseguenza del buon lavoro, delle decisioni di qualità, della buona cultura che vogliamo costruire. Questa è la bellezza di un processo così complesso, ma piacevole con così tante persone coinvolte. Voglio tirare sempre fuori il meglio da tutti, impegnati con l’obiettivo finale che è essere i migliori che possiamo e dare il massimo. Se tutti condividiamo, giorno dopo giorno, questa sensazione, possiamo essere ottimisti sul futuro. Mi sono ambientato”.

Sulla società: “I tempi sono sempre importanti. È arrivato al momento giusto per tutti. Credo che il potenziale e l’opportunità di venire in questo club fossero quelli giusti… È una sensazione fantastica, ma è un grande onore. Far parte di questo grande club, uno dei migliori al mondo, con grandi successi negli ultimi decenni. È un grande privilegio e ora non vedo l’ora di affrontare la sfida. Il potenziale della squadra e della rosa mi ha entusiasmato molto, ho trovato una squadra con cui lavorare, per creare un’idea di calcio e portare entusiasmo allo stadio e per entrare in contatto con i tifosi e a loro piace molto quello che stiamo facendo. L’ambiente è fantastico, meraviglioso. Gli standard sono di altissima qualità. La struttura è ottima, ma bisogna metterci l’anima. Bisogna dargli uno scopo. Bisogna portare un buon lavoro, una buona energia e positività, in modo da essere in un bel posto. Non vedo l’ora., domani sarò con i ragazzi”.

Foto: X Chelsea