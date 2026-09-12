Chelsea, Rogers come Drogba e Fabregas: entra nel tabellino nelle prime quattro partite in Premier

12/09/2026 | 19:25:16

L’acquisto più caro della storia del Chelsea, nonché il giocatore inglese più costoso, sta dando i suoi frutti. Morgan Rogers, acquistato dai blues per 138 milioni di euro dall’Aston Villa, è entrato in un ristrettissimo club di giocatori capaci di andare a segno e/0 servire un assist in modo consecutivo nelle prime quattro giornate di Premier League. Rogers ha infatti segnato tre gol contro Fulham, Arsenal e Hull City e ha registrato un assist vincente contro il Brighton. Prima di lui ci sono riusciti Drogba, nella stagione 2010/11, Fabregas nella 2014/15, Diego Costa nel 2016/17 e Hazard nel 2018/19.

Foto: Instagram Chelsea