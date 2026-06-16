Chelsea-Real Madrid: possibile incontro sulle fasce, Carreras piace ai Blues

16/06/2026 | 13:09:56

Ieri è stata la giornata di Cucurella a Madrid, oggi As riporta che Carreras è pronto a fare il percorso inverso, accasandosi a Londra, nel quartiere di Chelsea. Secondo la fonte spagnola, Xabi Alonso, che lo ha allenato lo scorso anno, sarebbe pronto ad accoglierlo con i Blues. Anche perché con l’arrivo di Cucurella il suo tempo di gioco, in fascia sinistra, potrebbe ridursi e in Inghilterra ritroverebbe un mister che già gli ha dato fiducia. In oltre il Real dopo tutti gli acquisti fatti e promessi, dovrà iniziare a muoversi in uscita.

Foto: Instgram Carreras