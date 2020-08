Dalla Spagna: Chelsea, obiettivo Chilwell ma prima bisogna cedere

Ben Chilwell potrebbe presto vestire la maglia del Chelsea. Secondo quanto riporta ESPORT, il terzino sinistro inglese è il prossimo obiettivo concreto dei blues. Il club di Lampard dovrà prima cedere. I prossimi indiziati a lasciare lo Stamford Bridge sono Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Il Chelsea accelera le operazioni in uscita per fare spazio al terzino sinistro di Leicester. In Inghilterra, invece, danno la firma di Chilwell al Chelsea come praticamente chiusa.

Foto: Premier League