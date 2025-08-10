Troppo Chelsea per il Milan in 10 (espulso Coubis): finisce 4-1, a segno Fofana

10/08/2025 | 17:50:37

Nel match tanto atteso per l’esordio assoluto di Luka Modric in maglia rossonera, il Milan perde 4-1 contro un Chelsea parso più in palla della formazione allenata da Massimiliano Allegri. L’autogol e la conseguente espulsione del classe 2003 Andrei Coubis mettono a dura prova la gara di Rafa Leao e compagni, condizionata già dall’1-2 blues nell’arco di soli 8 minuti di gioco. Cole Palmer pericoloso da fermo, il Chelsea intero anche in fase di produzione offensiva. Piove sul bagnato nella seconda frazione quando Tomori stende Estevao. Delap si assume la responsabilità del penalty e fulmina Maignan per il 3-o. Magra consolazione la rete al 70′ messa a segno da Fofana. Il sopracitato attaccante inglese di origini irlandesi chiude la pratica siglando il 4-1, che anticipa il triplice fischio.

Foto: Instagram Chelsea