Chelsea, quanti esuberi: in ben 5 verso l’addio

19/08/2025 | 14:50:33

Il Chelsea preferirebbe vendere piuttosto che lasciar partire in prestito Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Raheem Sterling e Ben Chilwell. The Athletic spiega il piano dei blues, ponendo particolarmente l’accento sui primi due nomi, ossia Veiga (tre club inglesi sono interessati) e Disasi (due società alla finestra). Questi ultimi saranno ceduti, molto probabilmente, in Premier League. Il Chelsea ha difatti rifiutato offerte per Veiga dalla Spagna quest’estate. Le questioni legate a Sterling e Chilwell, essendo giocatori “over” e con ingaggi elevati, sono invece più complesse da risolvere e potrebbero protrarsi fino alla termine del calciomercato.

Foto: Instagram Renato Veiga