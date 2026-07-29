Chelsea, accordo con il Brighton per Welbeck: via libera alle visite mediche

29/07/2026 | 09:57:55

Il Chelsea sta definendo l’accordo per l’arrivo di Danny Welbeck dal Brighton & Hove Albion. Il Brighton ha autorizzato il centravanti a sottoporsi alle visite mediche che, salvo imprevisti, dovrebbero svolgersi entro la fine della settimana, consentendo così all’attaccante di raggiungere il ritiro del Chelsea a Hong Kong. Il Chelsea e Welbeck hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto di due anni. Lo riporta The Athletic.

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