Che Adams dopo l’eliminazione ai Mondiali: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma alla fine non è bastato”

30/06/2026 | 17:00:39

L’attaccante del Torino e della Nazionale scozzese Che Adams, ha parlato in un post sul suo profilo Instagram a seguito dell’eliminazione della Scozia al Mondiale. Queste le sue parole:

“Da calciatore, sogni di rappresentare il tuo Paese sul palcoscenico più importante. Indossare la maglia della Scozia in un Mondiale è qualcosa di cui sarò sempre incredibilmente orgoglioso.

Purtroppo, questo torneo non si è concluso come tutti speravamo. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma alla fine non è bastato.

Un enorme grazie a tutti i tifosi che hanno viaggiato per sostenerci, che ci hanno seguito da casa e che ci sono stati vicini in ogni momento: il vostro supporto non è mai passato inosservato.

Un ringraziamento speciale a Steve Clarke per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di realizzare un sogno.

Sono anche orgoglioso di aver condiviso questo percorso con un gruppo così speciale di giocatori e membri dello staff.

Grazie.

Ché”.

Foto: Instagram Che Adams