Champions, un bel Napoli (Hojlund e Lang) frena il City sul 2-2. Como, basta Milla: Aek Atene piegato
24/11/2026 | 22:54:58
Un bel Napoli strappa un prezioso 2-2 in casa del City. La squadra di Allegri passa in vantaggio a inizio ripresa con una bella combinazione sull’asse Gilmour-Hojlund, il centravanti sblocca la partita a sorpresa. Pareggio degli inglesi con Bouaddi, ma il Napoli trova la forza di andare ancora in rete con un gran gol di Lang. Il City non si arrende e Cherki trova il pareggio. Il Como vince ancora, basta un gol di Milla per piegare 1-0 l’Aek Atene. I lombardi sbagliano un rigore nel primo tempo con Da Cunha che scivola al momento di calciare. Il Como la sblocca dopo 57′ con un gran gol di Milla. La sblocca il centrocampista con un destro stupendo all’incrocio dei pali vale altri tre punti importanti per Fabregas, che ipoteca i playoff.
foto x champions