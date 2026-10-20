Champions, poker PSG al Barcellona. Il Liverpool rimonta il Villarreal, manita del City con triplo Foden
20/10/2026 | 23:02:13
Questi gli altri risultati della serata in Champions League:
Porto-PSV 0-1
57′ Til
Liverpool-Villarreal 4-3
4′ Mikautadze (V), 29′ Cardona (V), 36′ e 65′ Mac Allister (L), 45+2′ Araujo (L), 68′ Wirtz (L) 87′ Oluwaseyi (V)
Manchester City-AEK 5-1
12′ Anderson (M), 34′, 65′ e 76′ Foden (M), 52′ Pilo (A), 57′ Cherki (M)
PSG-Barcellona 4-2
38′ Doue (P), 55′ Espart (B), 72′ Hernandez (P), 79′ Yamal (B), 81′ Vitinha (P), 86′ Ruiz (P)
Stoccarda-Atletico Madrid 1-1
36′ Leweling (S), 47′ Julian Alvarez (A)
Foto: Instagram Inter