Champions League, passa il Bayern dopo una battaglia contro il Real (4-3). All’Arsenal basta lo 0-0

15/04/2026 | 23:07:19

Serata super in Champions League con le ultime due semifinaliste che sono ormai note, Bayern Monaco e Arsenal. Il Bayern Monaco supera il Real Madrid dopo una grande battaglia, finisce 4-3 all’Allianz Arena, con il Bayern che la spunta nel finale. Polemiche Real Madrid per un rosso a Camavinga.

Real Madrid che la sblocca dopo 30 secondi con Arda Guler, papera di Neuer, il turco insacca. Al 5′ immediato pareggio del Bayern con Pavlovic che insacca di testa. Anche qui, papera di Lunin. Al 29′ ancora Guler, calcio di punizione a battere Neuer, Real Madrid avanti 2-1. Pareggia Kane al 36′, ma sul finire di tempo, Mbappé al 42′ rimette avanti il Real sul 3-2.

Il 3-2 permane per tutto il secondo tempo, meno occasioni, meno ritmo, le squadre sembrano volere i supplementari, fino al minuto 86, quando Camavinga, già ammonito, si fa espellere per una ingenuità.

Il Bayern segna il 3-3 al 90′ destro di Luis Dias, Lunin battuto. Nel recupero al 95′ Olise trova il 4-3. Il Bayern passa, ora sarà sfida al PSG. Il Real protesta, espulso anche Guler a fine gara.

Nell’altra gara, sorride l’Arsenal che fa 0-0 contro lo Sporting e grazie all’1-0 dell’andata va in semifinale. Sfiderà l’Atletico Madrid.

Foto: sito Bayern