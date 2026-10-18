Champions League, le designazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava

18/10/2026 | 13:20:31

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma il 20 ottobre, tra cui Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava.

SSC NAPOLI (ITA) – FK BODØ/GLIMT (NOR)

Arbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistente arbitrale 1: Raúl Cabañero Martínez (ESP)

Assistente arbitrale 2: Íñigo Prieto López de Cerain (ESP)

Quarto ufficiale: Juan Martínez Munuera (ESP)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

AS ROMA (ITA) – ŠK SLOVAN BRATISLAVA (SVK)

Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistente arbitrale 1: Stéphane De Almeida (SUI)

Assistente arbitrale 2: Jonas Erni (SUI)

Quarto ufficiale: Anojen Kanagasingam (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Foto: X Champions League