Champions League, le designazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava
18/10/2026 | 13:20:31
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma il 20 ottobre, tra cui Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava.
SSC NAPOLI (ITA) – FK BODØ/GLIMT (NOR)
Arbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)
Assistente arbitrale 1: Raúl Cabañero Martínez (ESP)
Assistente arbitrale 2: Íñigo Prieto López de Cerain (ESP)
Quarto ufficiale: Juan Martínez Munuera (ESP)
VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
AS ROMA (ITA) – ŠK SLOVAN BRATISLAVA (SVK)
Arbitro: Sandro Schärer (SUI)
Assistente arbitrale 1: Stéphane De Almeida (SUI)
Assistente arbitrale 2: Jonas Erni (SUI)
Quarto ufficiale: Anojen Kanagasingam (SUI)
VAR: Fedayi San (SUI)
AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
Foto: X Champions League