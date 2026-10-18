TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions League, le designazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava

18/10/2026 | 13:20:31

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma il 20 ottobre, tra cui Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava.
SSC NAPOLI (ITA) – FK BODØ/GLIMT (NOR)
Arbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)
Assistente arbitrale 1: Raúl Cabañero Martínez (ESP)
Assistente arbitrale 2: Íñigo Prieto López de Cerain (ESP)
Quarto ufficiale: Juan Martínez Munuera (ESP)
VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)
AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
AS ROMA (ITA) – ŠK SLOVAN BRATISLAVA (SVK)
Arbitro: Sandro Schärer (SUI)
Assistente arbitrale 1: Stéphane De Almeida (SUI)
Assistente arbitrale 2: Jonas Erni (SUI)
Quarto ufficiale: Anojen Kanagasingam (SUI)
VAR: Fedayi San (SUI)
AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
Foto: X Champions League