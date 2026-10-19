Champions League, le designazioni ufficiali di Inter-Shakhtar e Como-Manchester United
19/10/2026 | 11:21:16
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma il 21 ottobre, tra cui Inter-Shakhtar Donetsk e Como-Manchester United.
COMO 1907 (ITA) – MANCHESTER UNITED FC (ENG)
Arbitro: Sven Jablonski (GER)
Assistente arbitrale 1: Eduard Beitinger (GER)
Assistente arbitrale 2: Robert Kempter (GER)
Quarto ufficiale: Tobias Reichel (GER)
VAR: Christian Dingert (GER)
AVAR: Sören Storks (GER)
FC INTERNAZIONALE (ITA) – SHAKHTAR DONETSK (UKR)
Arbitro: Harm Osmers (GER)
Assistente arbitrale 1: Christian Gittelmann (GER)
Assistente arbitrale 2: Christian Dietz (GER)
Quarto ufficiale: Florian Exner (GER)
VAR: Robert Schröder (GER)
AVAR: Benjamin Brand (GER)
Foto: X Champions League