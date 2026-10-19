Champions League, le designazioni ufficiali di Inter-Shakhtar e Como-Manchester United

19/10/2026 | 11:21:16

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma il 21 ottobre, tra cui Inter-Shakhtar Donetsk e Como-Manchester United.

COMO 1907 (ITA) – MANCHESTER UNITED FC (ENG)

Arbitro: Sven Jablonski (GER)

Assistente arbitrale 1: Eduard Beitinger (GER)

Assistente arbitrale 2: Robert Kempter (GER)

Quarto ufficiale: Tobias Reichel (GER)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Sören Storks (GER)

FC INTERNAZIONALE (ITA) – SHAKHTAR DONETSK (UKR)

Arbitro: Harm Osmers (GER)

Assistente arbitrale 1: Christian Gittelmann (GER)

Assistente arbitrale 2: Christian Dietz (GER)

Quarto ufficiale: Florian Exner (GER)

VAR: Robert Schröder (GER)

AVAR: Benjamin Brand (GER)

Foto: X Champions League