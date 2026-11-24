Champions League, le designazioni arbitrali di Psg-Roma e Inter-Stoccarda

24/11/2026 | 11:41:21

Scelte fatte, fischietti designati e notti europee che profumano già di dentro o fuori in vista della 5ª giornata della League Phase di Champions League. La UEFA ha ufficializzato le squadre arbitrali per le sfide del mercoledì 25 novembre di PSG-Roma e Inter-Stoccarda.

PSG (FRA)– ROMA(ITA)

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistente arbitrale 1: Mahbod Beigi (SWE)

Assistente arbitrale 2: Andreas Söderkvist (SWE)

IV Uomo: Adam Ladebäck (SWE)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

​INTER (ITA) – STOCCARDA (GER)

Arbitro: François Letexier (FRA)

Assistente arbitrale 1: Cyril Mugnier (FRA)

Assistente arbitrale 2: Rahmouni (FRA)

IV Uomo: Romain Lissorgue (FRA)

VAR: Dennis Higler (NED)

AVAR: Pol van Boekel (NED)

Foto: sito UEFA