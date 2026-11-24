Champions League, le designazioni arbitrali di Psg-Roma e Inter-Stoccarda
24/11/2026 | 11:41:21
Scelte fatte, fischietti designati e notti europee che profumano già di dentro o fuori in vista della 5ª giornata della League Phase di Champions League. La UEFA ha ufficializzato le squadre arbitrali per le sfide del mercoledì 25 novembre di PSG-Roma e Inter-Stoccarda.
PSG (FRA)– ROMA(ITA)
Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)
Assistente arbitrale 1: Mahbod Beigi (SWE)
Assistente arbitrale 2: Andreas Söderkvist (SWE)
IV Uomo: Adam Ladebäck (SWE)
VAR: Bastian Dankert (GER)
AVAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
INTER (ITA) – STOCCARDA (GER)
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistente arbitrale 1: Cyril Mugnier (FRA)
Assistente arbitrale 2: Rahmouni (FRA)
IV Uomo: Romain Lissorgue (FRA)
VAR: Dennis Higler (NED)
AVAR: Pol van Boekel (NED)
Foto: sito UEFA