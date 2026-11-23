Champions League, le designazioni arbitrali di Manchester City-Napoli e Como-AEK Atene

23/11/2026 | 11:33:43

Scelte fatte, fischietti designati e notti europee già caldissime in vista del quinto turno della League Phase di Champions League. La UEFA ha ufficializzato le squadre arbitrali per le gare delle italiane di martedì

MANCHESTER CITY (ING)-NAPOLI (ITA)

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assisente arbitrale 1: Mihai Marica (ROU) Assisente arbitrale 2: Ferencz Tunyogi (ROU)

IV Uomo: Florin Andrei (ROU)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Dennis Higler (NED)

​COMO (ITA)-AEK Atene (GRE)

Arbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Assisente arbitrale 1: Alfredo Rodríguez Moreno (ESP)

Assisente arbitrale 2: Carlos Álvarez Fernández (ESP)

IV Uomo: Víctor García Verdura (ESP)

VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Foto: sito uefa