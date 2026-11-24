Champions League, il Real ne fa 5 al PSV con super Mbappé. Il Dortmund ferma l’Arsenal, non basta Gyokeres
24/11/2026 | 23:00:57
I risultati della serata in Champions League:
- Real Madrid-Psv 5-1 32′ Perisic (rig) (P), 50′ Valverde (R), 60′ Bellingham (R), 64′ Mbappé (R), 84′ Mbappé (R), 87′ Vinicius)
- Arsenal-Borussia Dortmund 1-1 10′ Gyokeres (A), 55′ Beier)
- Feyenoord-Porto 0-1 3′ aut. Targhalline (P)
- Lipsia-Lens 3-1 6′ Raum (Li), 9′ Nusa (Li), 58′ Udoi (Le), 90’+4 Nusa (Li)
- Slovan Bratislava-Betis 0-2 43′ Hernandez (B), 57′ Hernandez (B)
Foto: Instagram Inter