Champions League, il PSG ne fa quattro al City (doppietta di Haaland). Aston Villa, sei reti al Fenerbahce
14/10/2026 | 23:02:52
I risultati di oggi in Champions League:
Aston Villa – Fenerbahce 6-0: 12′ Manzambi, 31′ e 39′ Jackson, 68′ rig. e 73′ Barkley, 90′ Abraham
Betis – Porto 3-2: 47′ Abde (B), 54′ Veiga (P), 61′ Samu (P), 74′ Hernandez (B), 84′ rig. Isco (B)
Bodo/Glimt – Borussia Dortmund 1-0: 52′ Sjovold
Manchester City – PSG 2-4: 13′ Doue, 15′ Dembele, 32′ Vitinha, 53′ e 74′ Haaland (MC), 63′ Akliouche
Shakhtar – AEK 3-1: 28′ Majer (A), 34′ rig. Pedrinho (S), 80′ aut. Brignoli (S), 86′ Mendoza (S)
Slovan Bratislava – Stoccarda 0-3: 29′ Undav, 65′ aut. Cruz, 90′ Demirovic
Giocate alle 18.45
LASK – Liverpool 3-6: 22′ Araujo, 24′, 37′ e 66′ Barcola, 51′ Frimpong, 63′ Ljubicic (L), 72′ Koumas, 74′ e 77′ Flecker (L)
Feyenoord – Como 3-2: 18′ Diao, 20′ Zechiel (F), 52′ Hadj Moussa (F), 81′ aut. Sanchez (F), 93′ Douvikas
foto x champions