Champions League, il programma delle gare di oggi. Si chiude la League Phase

28/01/2026 | 00:25:52

Si chiude il maxi girone di Champions League, la League Phase. In programma tutte le gare alle 21.
Questo il programma:

Mercoledì 28 gennaio 2026 – UEFA Champions League (Matchday 8)
ore 21:00  – tutte le partite si giocano in contemporanea:

Ajax vs Olympiacos 
Arsenal vs Kairat Almaty 
Monaco vs Juventus 
Athletic Club vs Sporting CP
Atlético Madrid vs Bodø/Glimt 
Bayer Leverkusen vs Villarreal 
Borussia Dortmund vs Inter 
Club Brugge vs Marseille 
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Barcellona vs Copenhagen
Liverpool vs Qarabag 
Manchester City vs Galatasaray 
Napoli vs Chelsea
Pafos vs Slavia Praga
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven vs Bayern Monaco
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Foto: logo Champions League