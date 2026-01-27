Champions League, il programma delle gare di oggi. Si chiude la League Phase
28/01/2026 | 00:25:52
Si chiude il maxi girone di Champions League, la League Phase. In programma tutte le gare alle 21.
Questo il programma:
Mercoledì 28 gennaio 2026 – UEFA Champions League (Matchday 8)
ore 21:00 – tutte le partite si giocano in contemporanea:
Ajax vs Olympiacos
Arsenal vs Kairat Almaty
Monaco vs Juventus
Athletic Club vs Sporting CP
Atlético Madrid vs Bodø/Glimt
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Borussia Dortmund vs Inter
Club Brugge vs Marseille
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Barcellona vs Copenhagen
Liverpool vs Qarabag
Manchester City vs Galatasaray
Napoli vs Chelsea
Pafos vs Slavia Praga
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven vs Bayern Monaco
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Foto: logo Champions League