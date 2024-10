Champions League, il programma delle gare di oggi

È ancora tempo di Champions League! E in questo mercoledì della massima competizione europea sono due le italiane che scenderanno in campo. Alle 18:45 l’Atalanta ospiterà il Celtic, mentre alle 21.00 l’Inter andrà in scena in casa dello Young Boys. Di seguito il programma.

Ore 18:45 Atalanta-Celtic

Ore 18:45 Brest – Bayer Leverkusen

Ore 21.00 Atletico Madrid – Lille

Ore 21.00 Barcellona – Bayern Monaco

Ore 21.00 Benfica – Feyenoord

Ore 21.00 Manchester City – Sparta Praga

Ore 21.00 RB Lipsia – Liverpool

Ore 21.00 Salisburgo – Dinamo Zagabria

Ore 21.00 Young Boys – Inter

Foto: Instagram Inter