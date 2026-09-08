Champions League, i risultati della sera: il solito Haaland abbatte il Porto. Betis corsaro a Lille e spettacolo a Dortmund

08/09/2026 | 23:25:54

Il martedì di Champions, come ampiamente prevedibile, non ha deluso sul piano dei gol e delle emozioni. Non sono nemmeno mancate le sorprese. Ecco il quadro delle prime partite disputate.

AEK-Lask 1-0 (21′ Marin)

Club Brugge-Aston Villa 2-3 ( 11′ McGinn, 19′ Tetlesen, 22′ Buendia, 43′ Jackson, 61′ Tresoldi rig.)

Dortmund-Villarreal 3-2 (53′ aut. Veiga, 66′ Mourino, 80′ e 85′ rig. Guirassy, 93′ aut. Guirassy)

Porto-Manchester City 0-2 (47′ e 91′ Haaland)

Lille-Betis 2-3 (12′ Ueda, 33′ e 49′ Bartra, 36′ Alexsandro, 53′ Parrott)

Foto: Instagram Manchester City