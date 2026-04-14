Champions League, Atletico KO con il Barcellona ma è in semifinale (grazie a Lookman). Il PSG vince anche a Liverpool

14/04/2026 | 23:04:57

Dopo tanta sofferenza, l’Atletico perde 2-1 ma vola in semifinale di Champions League. Inizio pessimo dell’Atletico Madrid di Simeone che si trova sotto dopo appena 4 minuti e con un solo gol di vantaggio. Il gol lo ha realizzato il solito Lamine Yamal dopo un brutto errore di Le Normand che ha consegnato la palla all’attacco del Barcellona che non ha perdonato. Al 24′ arriva anche il gol di Ferran Torres, che firma il 2-0 del Barcellona. Al 30′ Lookman la riapre. Llorente serve perfettamente l’ex Atalanta da destra che batte Joan Garcia per il gol dell’ Atletico. Il primo tempo finisce 2-1 per il Barcellona. Nella ripresa i catalani trovano il terzo gol con Ferran Torres al 55′, ma viene annullato per fuorigioco. Poi al 79′ viene espulso Eric Garcia. Finisce 2-1 per il Barcellona, ma è una sconfitta dolcissima per Simeone e i suoi.

0-0 tra Liverpool e PSG ad Anfield nel primo tempo, nel totalone restano avanti i francesi. Problemi per Slot, esce Ekitike per infortunio. L’attaccante lascia il campo in barella. Llorente serve perfettamente Lookman da destra che batte Joan Garcia per l’1-2 Atletico. Nella ripresa il Liverpool va all’assalto, ma il gol lo trovano i francesi al 73′. Dembelé raccoglie un passaggio di Kvara al limite dell’area di rigore e lascia partire un tiro chirurgico, nulla da fare per Mamardashvili. Dembelè in pieno recupero firma il 2-0 che elimina il Liverpool.

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