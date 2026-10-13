Champions, il Viking ferma il Bayern. Lookman lancia l’Atletico: United ko. Vincono Barcellona e Arsenal
13/10/2026 | 23:03:41
Il Viking ferma il Bayern Monaco, vincono Arsenal e Barcellona. I risultati di oggi in Champions League:
Arsenal-Lille 3-0
64′ Timber (A), 67′ Eze, (A), 71′ Saka (A)
Atletico Madrid-Manchester United 2-0
1′ Barrios (A), 79′ Lookman (A)
Inter-Club Brugge 3-4
44′ e 81′ Lautaro Martinez (I), 30′ rig., 63′ e 74′ Tresoldi (CB), 87′ Vermant (CB), 90+3′ Bonny (I)
Galatasaray-Barcellona 1-4
28′ Batrakov (G), 43′ Cancelo (B), 50′ F. Lopez (B)
RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0
75′ Gruda (L)
Viking-Bayern Monaco 3-3
2′ Stensness (V), 38′ Christiansen (V), 54′ rig. e 60′ Kane (B), 71′ L. Diaz (B), 90′ Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1
8′ Rrahmani (N), 23′ Mikautadze (V), 26′ Mourino (V), 86′ Oluwaseyi
Giocate alle 18.45:
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22′ Suarez (S), 74′ Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49′ Parris (S), 88′ Mickels (S)
Foto: Instagram Inter