Champions, il Liverpool ribalta l’Atletico. Il PSG ne fa 6 (tripletta Torres), manita Barcellona. Tris di Sporting e Stoccarda
09/09/2026 | 23:09:35
I risultati di Champions League della serata, vincono Liverpool, PSG e Sporting.
Liverpool-Atletico Madrid 2-1
17′ Llorente (A), 40′ Szoboszlai (L), 50′ Mac Allister (L)
Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 6-1
17’ e 22’ Dembele (P), 30’, 48’ e 56’ Ferran Torres (P), 59’ Camara (S), 89’ Fabian Ruiz (P)
Sporting-Galatasaray 3-1
6′ aut. Inacio, 27 (S) Catamo, 57′ Suarez, 63′ Zalazar
Stoccarda-Viking 3-1
20′ Demirovic (S), 22′ Tripic (V), 26′ Demirovic (S), 32′ Demirovic (S).
Barcellona-Feyenoord 5-1
3′ Raphinha (B), 22′ Adeyemi (B), 57′ Raphinha (B), 77′ Yamal (B), 82′ Steijn (F), 85′ Gabriel Jesus (B)
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