Champions-Europa League: i comunicati dell’UEFA

L’UEFA, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che gli ottavi di finali di Champions League rimasti in sospeso dallo scorso marzo dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria riprenderanno negli stadi delle squadre di casa. Perciò Juventus-Lione sarà disputata a Torino, mentre il Napoli scenderà in campo nel vuoto del “Camp Nou”, la UEFA poi ha comunicato che tutte le partite saranno disputate a porte chiude per garantire la sicurezza di calciatori e addetti ai lavori.

“Il Comitato Esecutivo UEFA – riporta la nota – ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di questa stagione si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa.”

Metà degli ottavi già terminati prima del lockdown vede PSG, Atlético, Lipsia e Atalanta che hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale. Gli altri ottavi è stato deciso che si giocheranno per l’appunto a porte chiuse in quel di Torino, Manchester, Monaco e Barcellona.

Nella nota poi l’UEFA sposta l’attenzione sulle gare di Europa League, Inter-Getafe e Siviglia-Roma: “Come già comunicato a giugno, le sfide FC Internazionale Milano-Getafe CF e Sevilla FC-AS Roma (per cui erano stati posticipate anche le gare di andata) si giocheranno in gara unica in Germania. La UEFA continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di ricollocare tali partite nella città che ospiterà la fase finale della rispettiva competizione in caso di nuovi eventi che non consentano di giocare una o più partite nella sede originaria. I calendari degli incontri saranno comunicati domani dopo i sorteggi presso la sede UEFA di Nyon”

Foto: sito UEFA