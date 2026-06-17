Cerezo (pres. Atletico): “L’offerta del Real Madrid per Alvarez è vera. Ma ha una clausola di 500 milioni”

17/06/2026 | 15:31:32

Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, ha confermato ufficialmente l’assalto del Real Madrid a Julian Alvarez, con una cifra di 150 milioni di euro.

Ma il presidente ha anche parlato del costo dell’operazione a Marca: “Sì, è arrivata l’offerta del Real Madrid da 150 milioni per Julián Alvarez. Sapete già benissimo cosa è stato risposto al club merengue. Volete continuare a ripetere questa storia all’infinito e la cosa comincia a stancare. Julián è un giocatore dell’Atlético Madrid a tutti gli effetti. Chiunque sia interessato al giocatore non deve fare altro che venire qui e leggere il contratto: se le cifre gli convengono, lo prenderà, altrimenti no. Sono 500 milioni. Questo è quanto”.

Foto: X Atletico