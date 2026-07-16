Celik, sorpasso e Juve al traguardo. I dettagli

16/07/2026 | 20:30:03

Zeki Celik riparte dalla Juve. Sorpasso completato, come raccontato da Romeo Agresti, visite già effettuate e contratto triennale. Il classe 1997 ha già effettuato le visite, il suo agente era segnalato a Torino in giornata, per la Juventus una soluzione alternativa per la corsia destra. Celik aveva raggiunto un accordo di massima con la Roma per il contratto scaduto oltre quindici giorni fa, ma non c’era stata la firma. E la Juventus (Massara lo conosce bene) ha effettuato un sorpasso ormai definitivo.

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