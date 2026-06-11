Ceferin: “Artan è un arbitro giovane ma già esperto. Il calcio è fatto per unire le persone”

11/06/2026 | 17:00:53

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione della nomina di Omar Artan come arbitro per la partita di Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa. Queste le sue parole:

“Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto e si è distinto ai massimi livelli nella Confederazione Africana. Il calcio è fatto per unire le persone e la UEFA vuole dimostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente CAF Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa”.

Foto: X UEFA