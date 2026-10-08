Ceferin annuncia la ricandidatura alla presidenza della UEFA: “Obiettivo mantenere il calcio europeo unito”

08/10/2026 | 16:55:42

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA dal 2016, ha annunciato la propria ricandidatura alla presidenza del massimo organo calcistico europeo, in occasione delle elezioni in programma il prossimo 22 aprile. Al Congresso della UEFA in Kazakistan, ad Astana, lo sloveno si è espresso così: “Desidero ringraziare le associazioni nazionali per la loro fiducia. Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni, e le abbiamo affrontate come un unico team. C’è ancora un lavoro importante da svolgere, e ho quindi accettato la loro richiesta (di ricandidarmi, ndr). La mia ambizione rimane la stessa: mantenere il calcio europeo unito, rendere il nostro sport più forte e lasciare l’UEFA pronta per la prossima generazione. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione chiede molto anche a loro, e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno”.

Foto: X UEFA