Cedric Soares all’Inter: quando le visite sono l’unica cosa che conta

Alle 19.47 vi abbiamo anticipato il perfezionamento della trattativa che ha portato Cedric Soares all’Inter, svelandovi che domani la sagoma di Cedric si materializzerà a Milano per sottoporsi alle visite mediche per conto del club nerazzurro. Un colpo di livello per Spalletti, quadratura con il Southampton – come detto – trovata sulla base del prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto in doppia cifra. Cotto e mangiato. L’ottimismo? La fiducia? Darmian? Alla fine nel calciomercato, prima della firma, cosa conta se non le visite mediche? Cedric Soares domani svolgerà gli accertamenti strumentali, il primo step formale. Pronto a tingersi di nerazzurro, alle condizioni dell’Inter.

Foto: Ballsure.com