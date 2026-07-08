TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Catanzaro-Turati: la Lega Serie B dichiara il contratto privo di efficacia

08/07/2026 | 17:36:12

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Catanzaro ha annunciato tramite un comunicato che secondo il regolamento della Lega Serie B il contratto di Turati è da considerarsi privo di efficacia.
Ecco il comunicato:
“US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia”.
Foto: Siracusa Calcio