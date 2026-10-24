Catanzaro, esonerato Gorgone. Gli scenari

Una sconfitta umiliante: l’1-6 casalingo contro l’Ascoli ha affossato il Catanzaro. Una situazione che è costata la panchina a Giorgio Gorgone, come annunciato poco fa dal direttore sportivo Polito. Era difficile pensare a scenari diversi anche se siamo a pochi giorni dal turno infrasettimanale. Resiste il nome di Michele Mignani, ormai da diverse settimane, secondo quanto anticipato da Luca Cilli con un tweet delle 19,22 si aggiunge quello di Andrea Sottil. E in una lista ristrettissima sullo sfondo c’è anche Fabio Caserta.

Foto: Sito Catanzaro