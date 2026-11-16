Catania, la squadra va in ritiro da questa sera: arriva la decisione del club
16/11/2026 | 19:23:11
Il Catania ha comunicato una decisione importante riguardante la prima squadra. A partire da questa sera, infatti, il gruppo entrerà in ritiro. Una scelta della società che punta a compattare l’ambiente e a preparare al meglio i prossimi impegni, lo fa sapere il club siciliano tramite i suoi social: “Catania Football Club rende noto di aver deciso che la prima squadra da stasera andrà in ritiro”.
foto: x Catania