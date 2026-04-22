Cataldi: “Quest’anno la sofferenza è stata la nostra forza. Motta? Buttato in mezzo a una situazione dura, non era facile”

23/04/2026 | 00:12:52

Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria di Bergamo: “Sapevamo di venire qui per una gara tosta, l’Atalanta è una squadra fortissima che ha tanti giocatori importanti, anche entrando dalla panchina. Sapevamo di dover soffrire. Quest’anno è stata la nostra forza, soffrire anche in silenzio nei momenti difficili e poi regalarci queste gioie. Speriamo bene, ma siamo contenti. Motta? Grande ragazzo, grande umiltà. Si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non era facile anche perché veniva da un altro campionato e si è buttato in mezzo a una situazione difficile. Complimenti a lui, li merita tutti”.

foto x lazio