Castrovilli: “Alla Lazio c’era poco spazio, partenza concordata con Baroni”

Il Monza esce a testa bassa dalla sconfitta per 5-1 contro la Lazio. A parlare della partita e della sua separazione dalla maglia biancoceleste è stato Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Affrontavamo una squadra come la Lazio che ha obiettivi diversi. Dovevamo essere più bravi a interpretare la gara e non concedere questi gol. Una brutta sconfitta, ma ci dobbiamo concentrare sulla prossima sfida che sarà fondamentale. Cosa non ha funzionato alla Lazio? Venivo da un infortunio, la squadra andava bene e per il mister era difficile cambiare qualcosa. Quando ho capito che c’era poco spazio ho capito che andare via sarebbe stata la scelta migliore. Il mister con me è sempre stato leale, abbiamo parlato anche prima di andare via e insieme abbiamo concordato che la scelta migliore fosse quella di andare a giocare”.

FOTO: X Monza