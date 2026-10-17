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Castro: “Sono contentissimo per il primo gol con la maglia della Roma. Lulli? È un ragazzo d’oro e se lo merita tantissimo”

17/10/2026 | 23:20:54

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L’attaccante della Roma, Santiago Castro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Genoa. Queste le sue parole:
“Il primo gol con la maglia della Roma? Son contentissimo, era troppo importante, una partita durissima perché De Rossi gioca bene uno contro uno, anche l’anno scorso è stato difficile. Nel secondo tempo abbiamo trovato i gol e poi abbiamo avuto occasioni, sono contento perché chi non aveva tanti minuti ne ha trovati oggi, i ragazzi hanno trovato anche fiducia da parte dello staff. Io sono più grande di 3 anni rispetto a Lulli, ma lui lavora come un cane, va e va, impara ogni giorno, è un ragazzo d’oro e se lo merita tantissimo”.
Foto: X Roma