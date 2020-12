Castro: “Possono passare tutte e 4 le squadre, sarà una serata di calcio fantastica”

Prima del match contro l’Inter, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo qui affinché possa essere una notte bellissima. Non pensavamo che il gruppo fosse così equilibrato fino all’ultima giornata. I risultati sono stati una continua sorpresa, uno più dell’altro. Ora siamo qui e la partita di questa sera per tutti sarà decisiva per il passaggio al prossimo turno. Tutte le squadre hanno la possibilità di qualificarsi, hanno disputate partite buone e altre meno buone. Sarà una serata di calcio fantastica”.

Avete battuto due volte su due il Real. Quale è stato il vostro segreto?

“Se mi dici il segreto del Borussia per aver battuto lo Shakhtar ti dico il segreto nostro per aver battuto due volte il Real. Non siamo riusciti a sfruttare al meglio gli spazi e siamo invece riuscire ad occupare al meglio quelli che ci ha offerto il Real. Il calcio è un tentativo costante di conquistare e rubare spazi all’avversario. Da questa costante dipende il risultato finale”.

Foto: Twitter ufficiale Shakhtar Donetsk