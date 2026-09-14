Castro: “Dopo l’Inter avremo ancora oltre trenta partite. Alla Roma si deve lottare per tutto”

14/09/2026 | 20:53:25

Santiago Castro ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Torino: “Penso che quando arrivi in una squadra così devi voler lottare per tutto: sia lo scudetto, sia il campionato, sia qualsiasi cosa giochi. Penso che la Roma deve lottare per tutto e deve vincere ogni partita che gioca. Anche in amichevole, con la Primavera, devi giocare al 100%, perché anche lo staff e l’allenatore te lo fanno sentire. Sono contento di essere arrivato in una squadra di questo genere, come la Roma, di questo livello. È facile perché abbiamo un gran gruppo, abbiamo trovato grandi persone, non solo gli argentini, che siamo in tanti, ma anche tutti gli altri. Roma-Inter? Dopo avremo ancora 30 partite, la Champions e la Coppa Italia. Dobbiamo aspettare, speriamo di andare bene e continuare così tutti insieme. Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti oggi e che ci sono sempre: sono con noi, ci danno un grande stimolo per arrivare in ogni campo e dare il 100%”.

Foto: Sito Roma