Castillejo si ritira dal calcio: l’ex Milan lascia a 31 anni

24/10/2026 | 15:37:17

Samu Castillejo, ala destra mancina cresciuta nel settore giovanile del Malaga, squadra della sua città e con cui ha esordito in prima squadra, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 31 anni. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Villarreal e Valencia, ma è al Milan che ha vissuto gli anni migliori, vincendo lo Scudetto nella stagione 2021/22. Dopo l’addio ai rossoneri passò al Sassuolo in cui collezionò appena 17 presenze, prima di passare al Johor Darul Ta’Zim, squadra della Malesia.

Foto: Sito Milan