Caso Rocchi, non ci sono indagati dell’Inter e di altri club

27/04/2026 | 15:58:07

Non ci sono indagati dell’Inter e di altri club nell’inchiesta arbitri che occupa le cronache di queste ore. Come riporta La Gazzetta dello sport, la conferma arriva dopo due giorni di voci e indiscrezioni sul ruolo del club nerazzurro in un’inchiesta in cui il designatore Gianluca Rocchi, tra gli altri, è indagato per concorso in frode sportiva. Al momento non riguarda nessuna gara del campionato in corso, ha avuto inizio a fine 2024 e gli indagati sono tutti inerenti il mondo arbitrale e ci sarebbero altri membri coinvolti.

Foto: sito ufficiale AIA