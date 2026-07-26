Caso Banda, Trinchera: “Non abbiamo sue notizie da giorni, prenderemo provvedimenti”

26/07/2026 | 21:15:21

Prosegue il caso Banda a Lecce. Stefano Trinchera, Responsabile dell’area tecnica del Lecce, in un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia ha fatto il punto della situazione: “Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. La società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta. Vedremo fino a quando si andrà avanti così”. Il dirigente del Lecec ha confermato che ci saranno provvedimenti: “È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento”.

Foto: X Lecce