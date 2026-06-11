Caso Artan: la UEFA assegna all’arbitro la direzione della Supercoppa Europea

11/06/2026 | 15:57:15

La UEFA ha annunciato la designazione di Omar Abdulkadir Artan come arbitro del match di Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa. L’arbitro somalo potra dunque consolarsi dopo la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale.

Questo il comunicato:

“Dopo una serie di colloqui con la Confédération Africaine de Football (CAF), la UEFA ha designato l’arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa UEFA 2026, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain (vincitore della UEFA Champions League) e Aston Villa FC (vincitore della UEFA Europa League).

Nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo ed è nelle liste FIFA dal 2018. Tra le partite più importanti da lui dirette spicca la finale di ritorno di CAF Champions League 2025/26. In riconoscimento delle sue prestazioni, ha ricevuto il premio CAF come miglior arbitro maschile dell’anno 2025.

Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l’ingresso negli Stati Uniti.

La decisione di nominare Artan per la partita di Supercoppa UEFA è stata presa nell’ambito del Memorandum di Intesa (“MoU”) recentemente firmato da UEFA e CAF per promuovere la cooperazione in molti ambiti, tra cui quello arbitrale. UEFA e CAF sono unite da un impegno comune verso lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione”.

Foto: Logo Supercoppa Europea