Casadó avverte il Barcellona: “Ho spiegato ai terzini cosa manda fuori di testa Lamine Yamal”

28/11/2026 | 09:46:04

Marc Casadó si prepara a vivere una partita speciale. Domenica 29 novembre il centrocampista affronterà per la prima volta il Barcellona, club nel quale è cresciuto e con cui ha trascorso gran parte della sua carriera. Attualmente in prestito al Deportivo La Coruña, il giocatore conosce molto bene i suoi ex compagni e proverà a sfruttare questa conoscenza per aiutare la propria squadra. In un’intervista concessa a Mundo Deportivo, Casadó ha raccontato di aver già dato qualche indicazione ai compagni di reparto su come affrontare Lamine Yamal: “Ho già parlato con i terzini per spiegare loro alcune cose che lo mandano fuori di testa”. Il centrocampista, però, non sottovaluta la difficoltà del compito: “Per fermarlo servono diversi aiuti e anche che lui non sia particolarmente ispirato”. Casadó ha definito Yamal il miglior giocatore al mondo, sottolineandone la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità: “È incredibile come riesca a dribblare”. Un avvertimento chiaro per il Deportivo, che dovrà prestare particolare attenzione alle iniziative dell’esterno blaugrana. La sfida avrà un significato speciale anche sul piano personale. “Sarà una partita molto speciale, perché il Barça è il club in cui mi sono formato e dove sono diventato professionista. Sarà la prima volta che lo affronto e sicuramente sarà una sensazione strana. Quando inizierà la partita, però, penserò soltanto alla mia squadra, che adesso è il Deportivo, e cercherò di vincere”. Il centrocampista ha anche spiegato le ragioni della sua partenza, avvenuta la scorsa estate dopo un confronto con Hansi Flick, Deco e Joan Laporta: “In estate ho parlato con Flick, Deco e Laporta e abbiamo concordato che trovare una soluzione fosse la cosa migliore per tutti”. Casadó ha scelto il Deportivo dopo essere rimasto colpito dall’ambiente di Riazor e dal progetto della società. Sul proprio futuro, il giocatore ha preferito non fare previsioni: il prestito durerà una stagione e il suo contratto con il Barcellona è valido fino a giugno 2028. “In questo momento non sto pensando al futuro. La mia testa è al Deportivo e a fare una grande stagione qui. Il prossimo primo luglio tornerò al Barcellona, poi valuteremo quello che dovrà succedere”. Casadó ha infine speso parole importanti per Raphinha, uno dei giocatori che più lo avevano impressionato durante gli allenamenti in Catalogna: “Non mi sorprende quello che sta facendo. È uno dei calciatori che mi hanno colpito maggiormente nel gruppo del Barça. Prima ha giocato ad altissimo livello da esterno sinistro e adesso sta facendo benissimo da centravanti. Ha uno spirito combattivo invidiabile e riesce a trasmetterlo agli altri”.

Foto: instagram Casadó