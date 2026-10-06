Carvajal riparte dal Getafe: visite mediche già sostenute

06/10/2026 | 17:40:41

Carvajal riparte dal Getafe dopo gli anni vissuti al Real Madrid. Il futuro del terzino destro sarà dunque ancora a Madrid. A confermare una trattativa ormai alle battute finali è stato direttamente il presidente del club, Ángel Torres, nel corso di un’intervista a DAZN. Il terzino spagnolo ha già sostenuto le visite mediche con il nuovo club. Superati i controlli medici, il club madrileno attende adesso soltanto l’autorizzazione necessaria per procedere con la trattativa.

foto x real madrid