Carriero fuori lista col Trapani, il presidente Antonini: “È un c…ne, porterò tutto nelle sedi opportune”

Ciò che è avvenuto nelle ultime ore al Trapani ha dell’incredibile. Il giocatore Giuseppe Carriero, dopo aver chiesto la cessione in direzione Ternana e aver costretto la società a correre ai ripari con un nuovo innesto, ha poi reso noto tramite suoi referenti della mancata conclusione della trattativa. Questo il ferocissimo commento su X del presidente Antonini.

“Da oggi non mi sorprenderò più di nulla. Da giorni, per una giustificazione che credevo fosse nobile, Carriero con nuovo procuratore, all’anagrafe Felice Piccolo, mi chiede di essere ceduto ed andare a giocare vicino a Milano per motivi di famiglia. Poi più nulla fino alle 13 di oggi dove il giocatore dichiara di voler andare alla Ternana! ( eh si, vicino a Milano.. du passi). Mi chiama un certo Mangiarano Giuseppe ( Noto alle cronache per i danni recati a Trapani di cui parlerò in un Tweet che farò prossime ore ) che mi manda addirittura la bozza dell’accordo in bollo con una proposta di acquisto di 70,000€;

Mi costringono a comprare velocemente un nuovo centrocampista che avevamo in mente di prendere a giugno , a cifre più elevate essendo le ultime ore di mercato; E non appena firmato il nuovo centrocampista, se ne escono che non hanno l’accordo con il giocatore, l’indice di liquidità non gli permette di comprare nessuno più e lasciano quel c…ne di Carriero ora fuori rosa da noi. Incredibile come sia consentito a certi personaggi di far parte del mondo dello sport e fare danni di questo livello, che certamente porterò nelle sedi legali opportune”.

Foto: sito Trapani